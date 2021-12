Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 10.12.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Polizei warnt vor Betrugsmasche++Verkehrsunfall mit Fußgängerin++

Hesel - Polizei warnt vor Betrugsmasche mit angeblicher Kontopfändung

Am 09.12.2021 wurde der Polizei ein Betrug zum Nachteil eines 65-jährigen Mannes aus Hesel gemeldet. Der Mann hatte bereits am 03.12.2021 einen Anruf einer angeblichen Bankmitarbeiterin erhalten. Diese hatte ihm mitgeteilt, dass er einen Lottogewinn nicht angenommen habe und daher sein Konto gepfändet werden müsse. Durch die Überweisung eines vierstelligen Geldbetrages könne der Mann die Kontopfändung umgehen. Durch eine angebliche Rechtsanwältin wurden dem Heseler genaue Anweisungen gegeben. Der Mann überwies zwei Geldbeträge im vierstelligen Bereich an ein Bankkonto. Als die vermeintliche Rechtsanwältin am 07.12.2021 den Heseler erneut anrief und weitere Überweisungen forderte, wurde der Mann stutzig und zeigte den Betrug an. Die Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen. Sichern Sie sich in diesen Fällen ab und rufen Sie Ihre zuständige Bank vor Ort oder die Polizei an.

Emden - Verkehrsunfall mit Fußgängerin

Am 10.12.2021 kam es gegen 07:20 Uhr auf der Auricher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw-Fahrer und einer Fußgängerin. Ein 61-jähriger Mann aus Westerstede befuhr mit seinem Lkw die Auricher Straße in Richtung stadtauswärts. Eine 50-jährige Frau aus Leer wollte plötzlich zu Fuß die Fahrbahn überqueren und wurde trotz einer Vollbremsung von dem Lkw erfasst. Die Frau wurde schwer-, aber nicht lebensgefährlich, verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei in Emden hat den Unfall vor Ort aufgenommen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell