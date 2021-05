Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei verletzte Radfahrer am Wochenende -#polsiwi

Siegen / Netphen (ots)

Am vergangenen Wochenende hat es zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Radfahrern gegeben. Ein Unfall ereignete sich bereits am Freitagabend (14.05.2021) in Netphen im Einmündungsbereich Lahnstraße / Amtsstraße. Ein 15-jähriger Junge überquerte im Bereich der Fußgängerampel mit dem Rad die Lahnstraße. Die Lichtzeichenanlage zeigte laut Zeugenaussagen Rotlicht für den Jugendlichen. Dieser achtete bei seiner Fahrt weder auf die Ampel noch auf den Verkehr, so dass er mit dem PKW einer 40-jährigen Fahrerin kollidierte. Hierbei verletzte sich der 15-Jährige glücklicherweise nur leicht. Nicht ganz so glimpflich ging ein Verkehrsunfall am Samstagmittag (15.05.2021) in Siegen aus. Hier kam eine 56-jährige Radfahrerin zu Fall, als sie sich in einem Kurvenbereich im Brüderweg zu der ihr folgenden Begleitperson umblickte. Infolge des Umsehens kam sie mit dem Rad gegen die rechtsseitige Bordsteinkante und kam zu Fall. Hierbei verletzte sie sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

