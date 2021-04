Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Flucht vor Polizei - erneut wurden Auto und Führerschein sichergestellt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagabend (19:45 Uhr) erregte ein Autofahrer die Aufmerksamkeit der Streifenbeamten, als er ihnen auf der Dülmener Straße entgegenfuhr. An der Fahrzeugfront seines Wagens war ein nicht unerheblicher Schaden erkennbar. Die Beamten drehten ihren Streifenwagen und fuhren hinter dem unbekannten Autofahrer her, um ihn kontrollieren und den Schaden genauer in Augenschein nehmen zu können. Daraufhin beschleunigte der Autofahrer seine Geschwindigkeit - zum Teil deutlich überhöht - und wechselte mehrfach die Fahrtrichtungen. Es ergab sich der Anschein, als würde sich der Fahrer der anstehenden Kontrolle entziehen wollen. Letztlich folgte der unbekannte Autofahrer dann aber doch den Anhaltesignalen der Polizei und hielt an der Halterner Straße an. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol, weshalb dem 48-jährigen Autofahrer aus Dorsten auf der Polizeiwache eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen wurde. Zudem wurden das Auto und der Führerschein des Dorstener sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. Ob es sich bei dem erkannten Schaden an der Fahrzeugfront um einen bekannten "Altschaden" handelt, ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

