Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Geldautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Freitag sprengten unbekannte Täter einen Geldautomaten im Automatenraum einer Bank. Die Tat ereignete sich am Bruchweg, gegen Mitternacht. Zeugen informierten die Polizei, nachdem Rauch und Flammen aus dem Automatenraum schlugen. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz und sicherte auch eine vor Ort aufgefundene Gasflasche. Angaben zum entstandenen Sachschaden und einer möglichen Beute können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten sich beim zuständigen Kriminalkommissariat zu melden (0800 2361 111).

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell