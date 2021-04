Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Festnahme nach Flucht vor Polizei

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und des PP Recklinghausen:

Am Mittwochabend, gegen 20 Uhr, erhielt die Polizei Recklinghausen Kenntnis von einem mit zwei Personen besetztem Auto auf der BAB 43. Beamte der Autobahnpolizei hatten zuvor versucht, die Insassen des Fahrzeuges zu kontrollieren. Diese hatten die Anhaltzeichen missachtet und flüchteten über die A43 in Richtung Haltern am See. Im Bereich Haltern am See -Sythen verließ das flüchtige Auto die BAB. Der Fahrer flüchtete in eine Sackgasse. Als sich die Polizeibeamten dem Wagen zu Fuß näherten, fuhr dieser unvermittelt auf sie zu. Es kam zu einer Schussabgabe, bei der ein Reifen des Fahrzeugs getroffen wurde. Dennoch setzte der Fahrer seine Flucht fort. Im Rahmen der Fahndung konnte das Auto mit Hilfe weiterer Polizeikräfte aus Recklinghausen und Coesfeld, sowie einem Polizeihubschrauber in Haltern angetroffen werden. Nach einer kurzen Verfolgung der zwei Tatverdächtigen zu Fuß, wurden sie durch Einsatzkräfte gestellt und vorläufig festgenommen. Bei einer Durchsuchung der Personen konnten nach ersten Erkenntnissen Drogen und ein Messer aufgefunden werden. Die Gegenstände sowie das Auto wurden sichergestellt. Bei den Festgenommenen handelt es sich um eine 27-Jährige und einen 39-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Die Ermittlungen dauern an.

