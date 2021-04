Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Mehrere Autos aufgebrochen - Mann flüchtet

Recklinghausen (ots)

Heute Morgen brach ein unbekannter Mann, gegen 04.30 Uhr, mehrere Autos an der Bleiche auf. Ein 35-jähriger Mann aus Haltern traf den Unbekannten in seinem Auto sitzend an. Als dieser flüchten wollte, hielt der 35-Jährige ihn fest. Daraufhin schlug ihn der Täter und ermöglichte so seine Flucht. Der Halteraner blieb leicht verletzt zurück. Der dunkel gekleidete Unbekannte trug während der Auseinandersetzung eine Cappy, die er während der Rangelei verlor und am Tatort zurück ließ. Die Polizei stellte die Cappy sicher. Zum Gesamtschaden und der möglichen Beute kann noch nichts gesagt werden.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden (0800 2361 111).

