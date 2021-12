Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 09.12.2021

PI Leer Emden (ots)

++Ladendieb überführt++Erwischter Ladendieb führt Pfefferspray mit sich++Verkehrsunfallflucht auf Borkum++

Leer - Ladendieb überführt

Am 08.12.2021 gegen 16:10 Uhr fiel in der Fußgängerzone der Stadt Leer eine männliche Person auf, die versuchte, Einlass in eine geschlossene Räumlichkeit zu erlangen. Drei Zeugen bemerkten, dass der 46-jährige Mann aus Leer, welcher diverse neuwertige Waren mit sich führte, sich erst von der als Lokal genutzten Örtlichkeit entfernte, dann aber wieder versuchte, dort eingelassen zu werden. Die grundsätzliche Empfehlung der Polizei, bei verdächtigen Lagen polizeiliche Einsatzkräfte anzufordern, musste in diesem Fall nicht umgesetzt werden, da es sich bei den drei Zeugen um Polizeibeamte der Polizeiinspektion Leer/Emden handelte. Diese befanden sich zwar in dienstlicher Freizeit, entschlossen sich jedoch aufgrund der Situation zum Einschreiten und überprüfen der Sachlage. Dabei stellten sie fest, dass die von dem amtsbekannten 46-jährigen Mann mitgeführten Waren kurz zuvor aus mehreren Einzelhandelsgeschäften in der Innenstadt entwendet worden waren. Hinzugerufene, im Dienst befindliche, Einsatzkräfte der Polizei übernahmen den Sachverhalt und konnten bereits einen Teil des Diebesgutes wieder an die Berechtigten aushändigen. Der Ladendieb muss sich nun in entsprechenden Strafverfahren verantworten.

Leer - Erwischter Ladendieb führt Pfefferspray mit sich Am 08.12.2021 kam es um 09:50 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Ubbo-Emmius-Straße zu einem Ladendiebstahl durch einen 41-jährigen Mann aus Leer. Dieser wurde von einem Mitarbeiter des Geschäftes beobachtet, als er diverse Nahrungsmittel und auch Bekleidungsstücke aus der Warenauslage entnahm. Das Gut versuchte der Dieb dann bestmöglich in seiner Kleidung zu verstauen und ging dann durch den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Der Mitarbeiter hinderte den Mann daran, sich zu entfernen und verständigte die Polizei. Bei der anschließenden Überprüfung des Mannes wurde festgestellt, dass dieser während der Tat ein Pfefferspray mit sich führte, welches zwar nicht eingesetzt wurde, jedoch einer waffenrechtlichen Überprüfung unterzogen wird. Durch das Mitführen von waffenähnlichen oder auch gefährlichen Gegenständen während der Tat ändert sich der Tatbestand des Ladendiebstahls. Die Tat wird dann als Diebstahl mit Waffen, welcher höhere Strafen beinhaltet und für welchen sich der Mann nun verantworten muss, verfolgt.

Borkum - Verkehrsunfallflucht auf Borkum Am 08.12.2021 kam es in der Zeit von 09:30 Uhr bis 10:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Ostfriesenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, vermutlich bei einem Parkmanöver, einen dort abgestellten Pkw Volvo in der Farbe dunkelgrün. Die Schäden wurden im hinteren rechten Fahrzeugbereich festgestellt und weisen eine Schadenshöhe im geschätzten vierstelligen Bereich auf. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, die Polizei auf Borkum zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell