POL-KA: (KA) Ettlingen - Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

Leicht verletzt wurde eine 33-jährige Fußgängerin am Sonntagmittag in Ettlingen. Ein 79-jähriger Autofahrer touchierte gegen 13.45 Uhr die Fußgängerin bei einem Einparkmanöver im Samuel-Vogel-Weg. Sie hatte sich zuvor vom Autofahrer unerwartet in seine Fahrtrichtung bewegt. Die Dame stürzte und wurde leicht verletzt. En Schaden am Pkw entstand nicht.

