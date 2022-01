Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn - Möglicher Benzindiebstahl in Waldbronn - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Vermutlich der Diebstahl von Kraftstoff scheint das Ziel von bislang unbekannten Tätern gewesen zu sein, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einer Tiefgarage in der Gartenstraße in Waldbronn unterwegs waren. An elf Autos waren offenbar die Tankdeckel geöffnet bzw. abgerissen worden. Ob Kraftstoff fehlt, ließ sich bislang nicht ermitteln.

Eine Fahrzeughalterin stellte am Sonntagmorgen gegen 11 Uhr fest, dass in der Tiefgarage an ihrem, und wohl auch einigen anderen, Fahrzeugen die Tankdeckel offenstanden. An einem Auto war der Tankdeckel vollständig abgerissen. Auf dem Parkdeck wurde von Polizisten ein Schlauchstück sichergestellt. Dies könnte ein Hinweis auf das Absaugen von Kraftstoff aus den Tanks sein. Ob überhaupt und wieviel entwendet wurde, bedarf weiterer Ermittlungen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Wer im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat kann sich gerne mit dem Polizeirevier in Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/32000 in Verbindung setzen.

Heike Umminger, Pressestelle

