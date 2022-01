Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe Mühlburg - E-Scooter in Brand gesetzt

Karlsruhe (ots)

Ein Feuer in einer Unterführung am Entenfang löste am Samstagmorgen um 06:00 Uhr einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus.

Anscheinend zündeten bislang unbekannte Täter einen E-Scooter mit Hilfe von Ästen und Zeitungspapier in einer Unterführung in der Hardtstraße an. Ein sofortiger Einsatz der Berufsfeuerwehr Karlsruhe verhinderte schlimmeres. Der Elektro-Roller wurde jedoch völlig zerstört. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf rund 800 Euro geschätzt.

Cara Schmiady, Pressestelle

