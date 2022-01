Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrüche in Gartenlauben

Am Wochenende wurden der Polizei sechs Einbrüche in Gartenlauben gemeldet. Auf dem Gelände des Kleingartenvereins in Daxlanden wurde zwischen Freitag und Sonntag eine Gartenhütte aufgebrochen. Der Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Zwischen Freitag, 15.30 Uhr und Samstag, 16.00 Uhr wurden drei Gartenlauben in der Pfarrer-Blink-Straße aufgebrochen. Der angerichtete Sachschaden lässt sich hier noch nicht beziffern. Am Samstag zwischen 12.00 Uhr und 14.30 Uhr brachen bislang Unbekannte zwei Gartenlauben in der Hagsfelder Allee auf. Die Gartenhütten wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

