Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe- Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Metallbaubetrieb

Karlsruhe (ots)

Unbekannte sind vermutlich in der Nacht zum Samstag in einen Metallbaubetrieb in der Neureuter Straße gewaltsam eingedrungen. Zwischen Freitag, 13 Uhr, und Samstag, 16 Uhr, gelangten die Diebe mit brachialer Gewalt über eine Zugangstür in die Werkstatthalle. Dort entnahmen sie einen Plasmascheider sowie eine Winkelpoliermaschine. Mit ihrer Beute im Wert von ca. 3.500 Euro machten sich die Täter aus dem Staub.

Zeugen die im Bereich der Neureuter Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721 6663611 in Verbindung zu setzten.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell