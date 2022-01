Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Forst - Betrunkener Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Karlsruhe (ots)

Ein sturzbetrunkener Einbrecher wurde von der Polizei und dem Geschäftsführer auf einem Firmengelände in der Werner-von-Siemens-Straße am Sonntagnachmittag ertappt.

Der Geschäftsführer einer Firma bemerkte bei einem Kontrollgang gegen 16 Uhr, dass ein Kellerfenster eingeschlagen worden war. Er verständigte die Polizei. Diese trafen in seinem Beisein auf einen Mann, der plötzlich sturzbetrunken aus einer Seitentüre gerade das Firmengebäude verließ. Der 35-jährige Einbrecher wurde an Ort und Stelle festgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von weit über zwei Promille. Eine Bierdose hielt der Mann noch in der Hand. Er hatte lediglich ein Verlängerungskabel und drei Kugelschreiber gestohlen.

Nach der Feststellung seiner Personalien durfte der Mann seinen Rausch in einer Gewahrsamszelle des Polizeirevier Bruchsal ausschlafen. Anschließend konnte er seinen Heimweg antreten. Er wird angezeigt.

