POL-KA: (KA)Karlsruhe- Einbruch in Mehrfamilienhaus

Unbekannte sind vermutlich am Samstagabend in ein Mehrfamilienhaus im Durlacher Strählerweg gewaltsam eingedrungen. Ob die Täter auf ihrer Diebestour fündig wurden, kann zum aktuell Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Zwischen 14:30 Uhr und 02:00 Uhr gelangten die Eindringlinge gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. In den Räumlichkeiten öffneten sie zahlreiche Schränke und Schubladen und hielten Ausschau nach Diebesgut. Anschließend verließen die Täter unerkannt die Wohnung, weshalb das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach auf der Suche nach Zeugen ist. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 49070 zu melden.

