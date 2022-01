Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Unfallfahrer ermittelt

Langwedel. Einen hohen Sachschaden verursachte am Sonntagmorgen ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer auf der A27 zwischen den Anschlussstellen Langwedel und Achim. Diverse rechte Schutzplanken wurden erheblich beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Ermittlungen führten letztlich zum Unfallfahrer, der auf dem Parkplatz Mahndorfer Marsch an der A1 angehalten war. Der Mann war unverletzt, sein Kleintransporter jedoch erheblich beschädigt. Der 21-Jährige gab an, dass er am Lenker eingeschlafen war und daraufhin gegen die Schutzplanken gefahren war. Der Slowake musste bei der Autobahnpolizei Langwedel eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro zahlen.

Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Oyten. Nach einem gefährlichen Überholmanöver am Sonntag gegen 18:20 Uhr auf der Achimer Straße (L167) sucht die Polizei nach weiteren Zeugen des Vorfalls. Der unbekannte Täter war mit einem grauen Skoda aus Oyten kommend in Richtung Achim unterwegs, als er im Kurvenbereich trotz herannahenden Gegenverkehrs zum Überholen zweier Autos ausscherte. Dabei touchierte und beschädigte er den Außenspiegel eines überholten BMW. Nur weil die beiden Überholten stark abbremsten, kam es Zeugen zufolge nicht zur Kollision mit dem Gegenverkehr. Mögliche weitere Zeugen des Vorfalls sowie Gefährdete werden gebeten, unter Telefon 04202/9960 Kontakt zur Polizei Achim aufzunehmen.

Rucksack vom Rücken gerissen

Achim. Einer 73-jährigen Fußgängerin ist am Sonntagabend gegen 18 Uhr der Rucksack gestohlen worden. Die Frau war zu Fuß auf der Bahnhofstraße unterwegs, als sich in Höhe der Eisenbahnüberführung ein Radfahrer von hinten näherte und ihr den schwarzen Lederrucksack entriss. Die Frau geriet dadurch ins Straucheln, stürzte aber nicht und blieb unverletzt. Der Täter setzte seine Fahrt mit seiner Beute fort. Bei ihm handelt es sich um einen sehr schlanken Mann mit schwarzer Mütze und auch sonst dunkler Kleidung, jedoch mit gelber Warnweste oder gelben Applikationen an der Jacke. Er war auf einem Sportrad mit eingeschalteter Beleuchtung unterwegs. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Sprit gestohlen

Langwedel. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend entwendeten unbekannte Täter aus zwei Sattelzugmaschinen, die am Buchweizenkamp geparkt wurden, mehrere Hundert Liter Diesel. Zu den Tätern und deren benutzten Fahrzeuge liegen der Polizei keine Hinweise vor. Mögliche Zeugen werden daher gebeten, sich unter Telefon 04232/934910 bei den Beamten in Langwedel zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Ermittlungen wegen Betrugs

Ritterhude. Am Samstag war in Ritterhude ein Mann unterwegs, der von Haus zu Haus ging und sich als Spendensammler für einen Zirkus ausgab. Als die alarmierte Polizei den Mann antraf und ihn auf die Sammlung ansprach, gab er sich plötzlich als Scherenschleifer aus. Für beides konnte der Mann jedoch keinen Nachweis erbringen, woraufhin die Beamten ein Strafverfahren wegen versuchten Betrugs einleiteten. Die Polizei rät Anwohnern, Haus- und Wohnungstüren mit einem Sperrriegel zu versehen und diese auch immer zu nutzen. So können unangenehme Gespräche durch das sichere Schließen der Tür einfach beendet werden. Außerdem können ungebetene Gäste durch die Nutzung eines Riegels nicht ins Haus gelangen.

