POL-VER: Pressemitteilung vom 08.01.2022

LANDKREIS VERDEN:

Dreiste Ladendiebe flüchten mit Transporter

Verden. Am Freitagabend kam es in einem großen Verbrauchermarkt in der Max-Planck-Straße zu einem Ladendiebstahl der dreisten Art. Zwei junge Männer wurden beobachtet, wie sie mit einem voll beladenen Einkaufswagen durch die Gemüseabteilung den Markt verließen. Sie schoben die unbezahlte Ware eilig zu einem weißen Transporter mit Aufschrift eines Paketdienstes, in den sie den Einkaufswagen komplett einluden und anschließend schnell vom Parkplatz verschwanden. Weitere Zeugenhinweise erbittet die Polizei Verden unter Tel.: 04231/8060.

Unfallfahrzeug unversichert

Oyten. Ein 21-jähriger Bremer kam am frühen Freitagnachmittag mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahranfänger hatte mit seinem Peugeot die BAB A1 zwischen den Anschlussstellen Oyten und Posthausen in Richtung Hamburg befahren, als er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Außenschutzplanken, wobei diese und vor allem das Auto erheblich beschädigt wurden. Der Gesamtschaden wird auf 6.000 EUR geschätzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Autobahnwache Langwedel fest, dass das Fahrzeug nicht versichert war, so dass den jungen Mann neben der Regulierung des Schadens auch ein Strafverfahren erwartet.

Diebstahl aus Garage

Oyten. Am Freitagnachmittag drangen bislang unbekannte Täter in eine Garage im Schwarzen Weg ein. Aus der Garage entwendeten sie ein E-Bike und Lebensmittel. Anschließend flüchteten sie in unbekannter Richtung vom Tatort. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

Unfallflucht vor Getränkemarkt

Ottersberg. Bereits am Mittwochvormittag kam es auf dem Kundenparkplatz vor einem Getränkemarkt in der Straße "Am Damm" zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen weißen Mercedes-SUV mit Verdener Kennzeichen, wobei ein deutlicher Schaden entstand. Anschließend flüchtete der Verursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Ottersberg unter der Telefonnummer 04205/315810 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ:

Einbruch in Einfamilienhaus

Lilienthal. Über die Mittagszeit am Freitag nutzten Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner eines Hauses in der Worphauser Landstraße und brachen ein rückwärtiges Fenster auf. Das ganze Haus wurde danach durchwühlt. Dabei konnten die Täter Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro erbeuten und den Tatort unerkannt verlassen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Osterholz entgegen unter Tel. 04791/3070.

