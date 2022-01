Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Unfall auf der eisglatten K14

Dörverden/Hülsen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Langen Straße (K14) wurde am Donnerstag gegen 9:30 Uhr ein Mann schwerverletzt. Der 42-jährige Smart-Fahrer war auf der K14 in Richtung Verden unterwegs, als er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der vereisten Fahrbahn die Kontrolle über den Kleinwagen verlor. Er kam nach rechts von der Straße ab, überschlug sich im Seitenraum und blieb letztlich auf der Seite liegen. Aufgrund schwerer Verletzungen wurde der Mann mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Am Smart entstand ein Totalschaden, er musste geborgen und abgeschleppt werden.

Glätteunfall auf der A27

Verden. Am Donnerstagmorgen kam es gegen 5:15 Uhr auf der A27 zu einem folgenreichen Glätteunfall. Ein 28-jähriger Fahrer eines Lkw mit Anhänger war in Richtung Walsrode unterwegs, als er in Höhe der Anschlussstelle Verden-Nord auf der vereisten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kollidierte mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug, in dem ein 56-jähriger Mann am Steuer saß. Während der Lkw mit Anhänger anschließend gegen die Schutzplanken rechts und links prallte, riss beim Sattelzug der Tank auf, woraufhin rund 400 Liter Diesel austraten. Beide Fahrer blieben unverletzt, der Sattelzug musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere 10.000 Euro. Die A27 musste für die Dauer der Bergungsmaßnahmen an der Anschlussstelle Langwedel in Richtung Walsrode gesperrt werden, woraufhin ein kilometerlanger Stau entstand. Vor Ort waren neben Rettungsdienst und Feuerwehr zudem eine Spezialfirma, die die Fahrbahn reinigen musste, außerdem die Untere Wasserbehörde, um die Situation aufgrund des aufgelaufenen Diesels zu begutachten. Die Autobahnpolizei Langwedel behielt vom Unfallverursacher eine Sicherheitsleistung in Höhe von 170 Euro ein. Kurz vor 9 Uhr konnte die Vollsperrung aufgehoben werden.

Autofahrerin fährt Radfahrerin an

Langwedel. An der Hauptstraße (L158) wurde am Mittwoch gegen 14:30 Uhr eine Radfahrerin von einer Autofahrerin angefahren. Die VW-Fahrerin fuhr von dem Parkplatz einer Drogerie auf die Hauptstraße ein, dabei missachtete sie die Vorfahrt der von rechts herannahenden 53-jährigen Radfahrerin. Trotz des folgenden Zusammenstoßes und des Sturzes erlitt die Zweiradfahrerin zunächst keine Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, das Rad war nicht mehr fahrbereit. Gegen die Autofahrerin leitete die Polizei ein Verfahren ein, sie muss mit einem hohen Bußgeld sowie mit einem Punkt im Fahreignungsregister ("in Flensburg") rechnen.

LANDKREIS Osterholz

Einbrecher stehlen Laptops

Lilienthal. Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmittag brachen unbekannte Täter in zwei benachbarte Wohnhäuser an der Gaußstraße ein. Nach Aufhebeln der Terrassentüren drangen die Diebe in die Häuser ein und stahlen je einen aufgefundenen Laptop, anschließend flohen sie unerkannt. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

