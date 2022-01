Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Sachbeschädigung durch Böller ++ Werkzeug entwendet ++ Einbruch in Wohnhaus ++

Landkreis Osterholz (ots)

Sachbeschädigung durch Böller

Schwanewede. In der Silvesternacht beschädigten unbekannte Täter mit Silvesterfeuerwerk eine Tür, das Vordach sowie vier Außenjalousien eines Einfamilienhauses an der Straße Zur Pferdewiese. Der angerichtete Schaden beläuft sich Schätzungen zufolge auf 3.000 Euro. Die Polizeistation Schwanewede ermittelt wegen Sachbeschädigung. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04209/918650 zu melden.

Werkzeug entwendet

Lilienthal. In der Nacht auf Dienstag brachen unbekannte Täter in eine Autolackiererei an der Goebelstraße ein. Nach Aufhebeln einer Tür erbeuteten die Diebe in der Werkstatt diverses Werkzeug, mit dem sie unerkannt flohen. Die Polizei Osterholz ermittelt wegen schweren Diebstahls. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

Einbruch in Wohnhaus

Grasberg. An der Mittelsmoorer Straße sind am Dienstagvormittag unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingebrochen. Nachdem sie eine Terrassentür gewaltsam geöffnet hatten entwendeten sie einen Würfeltresor aus dem Haus. Mit der Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell