Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Unfall mit volbesetzer Straßenbahn - keine Verletzten

Mannheim-Innenstadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 16:45 Uhr auf Höhe des Quadrats D4. Ein 27-Jähriger BMW-Fahrer befuhr die Quadrate zwischen D4/D5 in Richtung E4/E5 und missachtete auf Höhe des Quadrats D4 die geregelte Vorfahrt der Straßenbahn Linie 6A, welche in Fahrtrichung Paradeplatz unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und der mit 60 Personen besetzen Straßenbahn. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden beträgt rund 3.500EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell