Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: BAB 6 nach Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Heilbronn wieder frei; in Fahrtrichtung Mannheim nur einspurig befahrbar; Pressemitteilung Nr. 2

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die A6 in Fahrtrichtung Heilbronn ist wieder frei. Dafür sind in der Gegenrichtung, in Richtung Mannheim, durch verschobene Betonleitwände zwei Spuren blockiert, sodass der Verkehr nur über einen Fahrstreifen abgewickelt werden kann. Es kommt dadurch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr in Richtung Mannheim. Der Rückstau beträgt derzeit schon drei Kilometer.

