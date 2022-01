POL-VER: ++ Brand in Ritterhude: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft ++ Vandalismus ++ Brennender Transporter ++ Fahranfänger verletzt ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Brand in Ritterhude: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ritterhude. Am Samstag, den 01.01.2022, kam es an der Straße An der Obermühle gegen 23:20 Uhr zu einer Brandstiftung (wir berichteten). Noch am Tatabend nahmen Beamte des Polizeikommissariats Osterholz einen 48-jährigen Mann fest. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte der Tatverdächtige auf dem betroffenen Privatgrundstück zwei Holzschuppen sowie vom Wohnhaus die Bereiche vor der Eingangstür, einer Terrassentür sowie mehrere Fenster mittels Brandbeschleuniger entzündet. Couragierte Nachbarn wurden auf das Geschehen aufmerksam und griffen sofort ein. Sie alarmierten den 76 -jährigen Bewohner des Hauses, der sich daraufhin selbstständig ins Freie retten konnte. Die Helfer alarmierten zudem die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei, die die bereits begonnenen Löschmaßnahmen der Nachbarn fortsetzten. Letztlich blieb es bei einem Schaden von rund 15.000 Euro. Der 76-Jährige hatte Rauchgase eingeatmet und musste daher mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Mittlerweile hat er das Krankenhaus wieder verlassen. Die alarmierten Beamten des Polizeikommissariats Osterholz nahmen den Tatverdächtigen schließlich fest. Durch die Staatsanwaltschaft Verden wurde nunmehr die Untersuchungshaft gegen den 48-jährigen Mann beantragt. Durch Beschluss des Amtsgerichtes Verden wurde diese wegen versuchten Mordes und besonders schwere Brandstiftung angeordnet. Der Tatverdächtige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen der Polizei Osterholz, auch zur Motivlage, dauern an.

Vandalismus

Hambergen/Oldenbüttel. Unbekannte Täter drangen zwischen Silvester und Montag, 03.01.2022, in das Stellwerksgebäude des Bahnhofs Oldenbüttel ein. Wertgegenstände fanden sie hier nicht, die Einbrecher nahmen aber einen Feuerlöscher, den sie vor Ort entleerten. Letztlich hinterließen die flüchtenden Täter einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Hambergen unter Telefon 04793/957580 entgegen.

Brennender Transporter

Osterholz-Scharmbeck. Am frühen Dienstagmorgen kamen an der Muskaustraße Feuerwehr und Polizei zum Einsatz. Gegen 3:30 Uhr wurde hier auf dem Hof einer Kfz-Werkstatt der Brand eines Transporters gemeldet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das betroffene Fahrzeug bereits in Vollbrand. Das Feuer wurde letztlich abgelöscht, zu retten war der Transporter jedoch nicht mehr. Die Brandursache ist unklar, die Polizei Osterholz (Telefon 04791/3070) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Fahranfänger verletzt

Osterholz-Scharmbeck. Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Unter den Linden (K5) wurde am Montag gegen 14 Uhr ein 24-jähriger Mazda-Fahrer verletzt. Der Fahranfänger war auf der K5 in Richtung Osterholz-Scharmbeck unterwegs, als er in einer Kurve wegen offenbar nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geriet und von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte er mit der Hecke vor einer Bankfiliale. Der Fahranfänger wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gefahren, am Auto entstand ein Schaden vom rund 2.000 Euro.

