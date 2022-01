Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Osterholz und Verden (ots)

LANDKREIS VERDEN

Nächtliche Brände in Langwedel

Langwedel. In der Nacht auf Montag mussten Feuerwehr und Polizei zu kleineren Bränden in Langwedel ausrücken. Kurz vor 1 Uhr brannte Sperrmüll an der Birkenallee sowie eine Mülltonne am Sportplatz am Burgweg. In beiden Fällen hielt sich die Schadenssummen in Grenzen. Hinweise zu den unbekannten Brandursachen nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Kleinbrände in Grasberg

Grasberg. Am Sonntagnachmittag gegen 15:30 Uhr mussten Feuerwehr und Polizei zu kleineren Bränden ausrücken. An der Wörpedorfer Straße befanden sich brennende Einkaufswagen vor einem Supermarkt, vier Wagen wurden dadurch beschädigt. An der Straße Kirchdamm brannten weitere Einkaufswagen auf dem Parkplatz eines Discounters. Papierhandtücher waren in Brand geraten, außerdem befanden sich Wunderkerzen an beiden Brandorten. Hinweise zu den Brandverursachern nimmt die Polizei Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell