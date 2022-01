Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Tötungsdelikt in Fischerhude ruft offenbar Betrüger auf den Plan++

Fischerhude (ots)

Nach dem zweifachen Tötungsdelikt in Fischerhude (wir berichteten) versuchen offenbar perfide Betrüger, die sich als Polizeibeamte ausgeben, die Verunsicherung in der Bevölkerung weiter zu schüren und sie sich möglicherweise zunutze zu machen. Ein 85-jähriger Mann erhielt am Sonntagmittag einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten und seines Kollegen, die sich als Ermittler des "Raubdezernats" ausgaben und erklärten, dass es sich bei dem zweifachen Tötungsdelikt um einen Raubüberfall gehandelt habe und nun eine Liste mit Namen aufgetaucht sei, auf der weitere Namen von potenziellen Opfern stünden, die als nächstes überfallen werden sollen. Bevor es zu weiteren Anweisungen, beispielsweise die im Haus befindlichen Wertgegenstände an Polizeibeamte zu übergeben, kam, wurde das Telefonat beendet. Die wegen des Tötungsdeliktes bei der Polizeiinspektion Verden/Osterholz eingerichtete Mordkommission nimmt diesen Vorfall zum Anlass, um folgendes klarzustellen: Die bislang geführten Ermittlungen deuten nicht auf ein Raubmotiv respektive eine geplante Raubserie hin. Eine Liste mit potenziellen weiteren Opfern gibt es nicht. In Zusammenhang mit dem zweifachen Tötungsdelikt wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Der 64-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft. Hinweise auf etwaige Mittäter gibt es nicht. Anrufe dieser Art werden von der Polizei nicht getätigt. Im Zweifel ist die Polizeiinspektion Verden/Osterholz für Nachfragen jederzeit unter Telefon 04231/8060 zu erreichen.

