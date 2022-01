Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Unangemeldete Demonstrationen in Osterholz-Scharmbeck am Neujahrstag ++

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Am Neujahrstag stellte die Polizei Osterholz im Stadtgebiet Osterholz-Scharmbeck zwei unangemeldete Versammlungen mit insgesamt bis zu 30 Personen fest.

Ab 15:00 Uhr hatten sich Personen am Marktplatz und an der Kirche versammelt. Bis zu zehn Personen am Marktplatz demonstrierten scheinbar gegen die geltenden Corona-Regeln. Zwischen der Kirche und dem Rathaus waren bis zu 20 Demonstrant/-innen mit Transparenten zu den Themen "Anti-Rassismus" und "gegen Rechtsextremismus" zu Fuß unterwegs.

Die Versammlungen waren nicht angemeldet worden. Die Polizei Osterholz hatte die Gruppen vor Ort jedoch eindeutig als Versammlungen nach dem Niedersächsischen Versammlungsgesetz deklariert und die Versammlungen mit Einsatzkräften begleitet. Ein Leiter der Versammlung wollte sich jeweils nicht zu erkennen geben, Auflagen wurden beiden Veranstaltungen erteilt. So wurden die Teilnehmenden angehalten, Abstand voneinander zu halten und FFP2-Masken zu tragen. Die Teilnehmenden hielten die Auflagen ein. Gegen 17:00 Uhr hatten beide Versammlungen sich schließlich aufgelöst.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell