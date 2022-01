Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Kommunikation wirkt - Polizei verzeichnet eher ruhigen Jahreswechsel - Quartier Drosselstraße im Fokus

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Aus Sicht der Polizei ist der Jahreswechsel in Osterholz-Scharmbeck dieses Mal ruhiger als im Vorjahr verlaufen. Kommissariatsleiter Ingo Jans zog am Neujahrsmorgen eine erste Bilanz. "Besonders danken möchte ich den Bewohnerinnen und Bewohnern der Drosselstraße, die aktiv dazu beigetragen haben, dass die Lage dort bis auf wenige Ausnahmen weitestgehend ruhig geblieben ist". Zur Erinnerung: Beim Jahreswechsel 2020/2021 waren Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr mit Feuerwerkskörpern beworfen und teilweise sogar tätlich angegriffen worden. Aus diesem Grund hatte die Polizei ihre Kräftedisposition in diesem Jahr erhöht und dabei auch die Unterstützung von Einsatzkräften der Zentralen Polizeidirektion in Oldenburg in Anspruch genommen. Die Leitung lag in den Händen von Kommissariatsleiter Jans, der bis 18 Uhr im Quartier unterwegs war und für Fragen und Gespräche im Stadtteilbüro in der Drosselstraße zur Verfügung stand. Einen Schwerpunkt ihrer Einsatzkonzeption hatte die Polizei auf die Kommunikation mit den Bewohnerinnen und Bewohnern der Drosselstraße gesetzt. Kontakt- und Präventionsbeamte waren in der gesamten Silvesternacht im Quartier unterwegs und sorgten dafür, dass aufkommende Streitigkeiten schnell wieder befriedet und die aktuellen Corona- und Böllerverbotsregelungen eingehalten wurden. Dennoch kam es auch in diesem Jahr vereinzelt wieder zu Böllerwürfen insbesondere einer kleineren Gruppe von bis zu zehn Personen in Richtung der eingesetzten Polizeibeamtinnen und Beamten. Verletzt wurde dabei niemand, zu Sachschäden kam es nicht. Ein Heranwachsender, der zur Aggressionen gegenüber der Polizei aufforderte, musste vorübergehend in Gewahrsam genommen werden. Gegen 1 Uhr zogen sich die Bewohnerinnen und Bewohner in ihre Häuser zurück.

