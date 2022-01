Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 1.1.22

LK Verden/LK Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Verden

Überfall auf Tankstelle

Am Silvesterabend gegen 21.40 Uhr betrat ein maskierter Mann eine Tankstelle an der Hamburger Straße, bedrohte das Personal und forderte Bargeld. Nachdem ihm Geld ausgehändigt wurde, entfernte er sich in unbekannte Richtung. Schadenshöhe noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei Verden unter Tel. 04231/8060.

Verkehrsunfall

Ein 19jähriger Verdener befuhr mit seinem Fahrzeug die Straße Am Bürgerpark in Richtung Bremer Straße. Beim Abbiegen nach links fuhr er vermutlich zu schnell und berührte mit seinem Fahrzeug ein Fahrzeug, welches auf der Linksabbiegespur in Richtung Allerstraße wartete. Nach dieser Berührung fuhr er dann gegen ein geparktes Fahrzeug. Bei dem Unfall verletzte sich niemand wohl aber entstand ein Sachschaden von ca. 20000,- Euro

Dörverden

Verkehrsunfall mit Einsatz für die Feuerwehr

Silvester gegen Mittag lieferte eine 46jährige Dörverdenerin mit ihrem KleinLkw Ware aus. Am Voßberg überfuhr sie einen Gegenstand und beschädigte dadurch den Tank des Fahrzeuges. Die anschließende Weiterfahrt sorgte für den Einsatz der Feuerwehr und eines Spezialunternehmens, das eine mehrere Kilometer lange Dieselspur beseitigen musste.

Achim

Ottersberg

Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am 31.12.2021 in den Abendstunden ereignete sich auf der Hauptstraße zwischen Ottersberg und Otterstedt ein Verkehrsunfall bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 56-Jähriger Mann aus Vorwerk war mit seiner 14-Jährigen Tochter in seinem weißen BMW auf der Hauptstraße in Richtung Dipshorn unterwegs gewesen. Kurz vor dem PKW fiel ein Baum aus dem Seitenraum auf die Fahrbahn. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der 56-Jährige einen Zusammenstoß mit dem Baum nicht verhindern. Durch den Zusammenprall drehte sich der PKW um die eigene Achse und blieb im Seitenraum liegen. Seine Tochter und er wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. An der Front des PKW entstand durch den Zusammenstoß starker Sachschaden. Durch die Feuerwehr musste der Baum von der Fahrbahn geräumt werden. Anschließend wurden die umliegenden Bäume durch die Feuerwehr kontrolliert und ein erhebliches Gefahrenpotential festgestellt. Weitere Bäume wurden gefahrenabwehrend durch die Feuerwehrkräfte gefällt. Die Hauptstraße war für die Dauer des Feuerwehreinsatzes komplett gesperrt.

Landkreis Osterholz

Carportbrand in der Silvesternacht

Vermutlich durch einen Feuerwerkskörper geriet kurz nach dem Jahreswechsel ein Schuppen in Worpswede in Brand. Das Feuer erstreckte sich auch auf das angrenzende Carport. Durch das schnelle Eingreifen der freiwilligen Feuerwehr konnte verhindert werden, dass die Flammen auch auf das Wohnhaus übergingen. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Brandausbruchs dauern an. Die Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden.

Trunkenheit am Steuer

Am Freitagmittag kontrollierten Beamte des PK Osterholz einen 48Jährigen Osterholz-Scharmbecker mit seinem Pkw. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,55 Promille. Bei der Verkehrskontrolle wurde außerdem festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahlerlaubnis ist. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

