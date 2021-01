Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210118.3 Itzehoe: Drogenfahrten am Wochenende

Itzehoe (ots)

Am vergangenen Wochenende hat die Polizei in Itzehoe und im Umland mehrere Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, weil diese berauscht am Steuer saßen. Sie mussten sich jeweils einer Blutprobenentnahme stellen.

Am Freitag unterzogen Beamte um 23.50 Uhr im Leuenkamp einen 19-Jährigen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Kremper auffällig gerötete Augen und nicht altersgemäß zittrige Hände besaß. Ein Drogenvortest bei dem Mercedes-Fahrer verlief schließlich positiv auf THC, so dass sich der junge Mann einer Blutprobenentnahme unterziehen musste.

Ebenfalls Cannabis konsumiert hatte ein 19-Jähriger, den Einsatzkräfte am Samstagabend um 23.20 Uhr in seinem Auto in der Chaussee in Oelixdorf überprüften. Zwar gab der aus dem Itzehoer Umland Stammende an, zuletzt zum Jahreswechsel Drogen konsumiert zu haben, ein Test bei ihm verlief jedoch positiv. Weil die Polizisten bei dem jungen Mann zudem eine geringe Menge an Cannabis auffanden, muss er sich neben der Verkehrs-Ordnungswidrigkeit wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Sonntagmittag weckte ein 21-Jähriger in Heiligenstedtenerkamp die Aufmerksamkeit einer Streife, weil er offensichtlich Probleme mit seinem Wagen hatte. Nachdem ein Verkehrsteilnehmer ihm Starthilfe geleistet hatte, sprachen Einsatzkräfte den Autofahrer in der Hinrich-Roß-Straße an, ob er weitere Unterstützung benötige. Dabei stellten die Beamten bei ihrem Gegenüber auffällig gerötete Augen fest und ließen den Mann einen Drogenvortest absolvieren. Der zeigte ein positives Ergebnis, so dass die Polizisten auch in diesem dritten Fall die Entnahme einer Blutprobe anordneten und eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige schrieben.

