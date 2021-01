Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210118.1 Wrist: LKW-Fahrer mit mehr als zwei Promille

Wrist (ots)

Dank des Hinweises von Zeugen ist es einer Streife am Freitagnachmittag in Wrist gelungen, einen volltrunkenen LKW-Fahrer zu stoppen. Mehr als zwei Promille schlugen für den Mann zu Buche, er musste sich einer Blutprobenentnahme stellen.

Gegen 15.30 Uhr meldeten sich zwei Verkehrsteilnehmer unabhängig voneinander bei der Polizei, weil ihnen auf der Bundesstraße 206 in Fahrtrichtung Wrist aus Bad Bramstedt kommend ein Laster aufgefallen war, der mehrfach in den Gegenverkehr geriet. Eine Streife hielt das Fahrzeug schließlich in Wrist an der Einmündung Hauptstraße / Bokeler Straße an und überprüfte den offensichtlich stark alkoholisierten Insassen. Ein Atemalkoholtest bei dem Niedersachsen ergab einen Wert von 2,46 Promille, worauf die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Die Schlüssel der Sattelzugmaschine behielten die Beamten ein, nahmen dem 51-Jährigen den Führerschein ab und fertigten eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

Um die Abholung des Volvos kümmerte sich der Halter, eine Firma. Den Beschuldigten wollte seine Partnerin nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen an seinem Fahrzeug auflesen.

