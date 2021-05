Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: BMW beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Lübbecke (ots)

Über einen beschädigten BMW auf einem Parkplatz an den Mehrfamilienhäusern südlich der Osnabrücker Straße kurz hinter der Goebenstraße ist die Polizei am Samstag informiert worden.

Der Besitzer des 3er BMW hatte sein Fahrzeug im hinteren Bereich der Häuser 56 und 56a am Freitag gegen 18 Uhr abgestellt. Am Folgetag bemerkte er gegen 7.15 Uhr einen Unfallschaden am hinteren linken Kotflügel seines Wagens. Da sich ein Verursacher nicht gemeldet hatte, verständigte der Mann die Polizei. Die Beamten sicherten die Spuren, leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und bitten um Hinweise zum Verursacher unter Telefon (05741) 2770.

