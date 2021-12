Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211227-1: Unbekannte beschädigten Autos in 16 Fällen - Zeugen gesucht

Hürth und Pulheim (ots)

Die Polizei nahm Strafanzeigen in Hürth und Pulheim auf

In der Nacht zu Donnerstag (23. Dezember) und in der Nacht zu Sonntag (26. Dezember) haben Unbekannte die Außenspiegel von geparkten Autos beschädigt oder deren Reifen zerstochen.

In Hürth machten sich die unbekannten Tatverdächtigen von Mittwoch auf Donnerstag (23. Dezember) an den Autos zu schaffen. Im Stadtteil Gleuel stellten die Beamten insgesamt fünf betroffene Autos fest. Entweder waren die Außenspiegel beschädigt oder eine Scheibe eingeschlagen worden. Drei der Fahrzeuge standen an der Zieskovener Straße, eines an der Hermülheimer Straße und ein weiteres Auto an der Straße "Am Hofacker".

Elf weitere Strafanzeigen zu Sachbeschädigungen nahmen Polizisten in Pulheim auf. In der Nacht zu Sonntag (26. Dezember) zerstachen ein oder mehrere unbekannte Täter mindestens einen Reifen der betroffenen Autos. Die Fahrzeuge standen auf dem Mittelweg (3), der Von-Harff-Straße (3), an der Kreuzung von Von-Harff-Straße und Von-Frentz-Straße, an der Kreuzung von Von-Herff-Straße und Burgstraße, auf der Burgstraße, der Korneliusstraße sowie der Sintherner Straße.

Die Ermittler der Kriminalpolizei in Brühl (Hürth) und der Kriminalpolizei in Bergheim (Pulheim) bitten um sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen und nehmen diese unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

