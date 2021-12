Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Kradfahrer und Fußgänger bei Unfall verletzt

Hürth

Hürth (ots)

Am Freitag (24. Dezember 2021) um 15:45 Uhr befuhr ein 23-jähriger Kradfahrer die Krankenhausstraße aus Richtung Hürth-Efferen kommend in Fahrtrichtung In den Höhnen. Aus seiner Sicht stieg ein 47-jähriger Hürther aus dem am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW aus und betrat unvermittelt die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß des Kradfahrers und des Fußgängers. Der Fahrer wurde leicht und der Fußgänger schwer verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Während der Versorgung der Verletzten und der Unfallaufnahme wurde die Krankenhausstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro. Es verbliebt am Unfallort. (dh)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell