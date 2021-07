Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210713-1-pdnms Bekämpfung von Taschendiebstählen und Betrugsstraftaten zum Nachteil von Seniorinnen und Senioren

Neumünster/Rendsburg (ots)

Neumünster/Rendsburg. Wie bereits am 16.06.21 und am 02.07.21 (ots-Meldungen 210616-1 und 210702-2), haben die Beamtinnen und Beamten der Präventionsstelle Neumünster in den vergangenen Wochen ihren Infostand an diversen Lebensmittelgeschäften aufgestellt. Hierdurch wurden bereits viele Bürgerinnen und Bürger erreicht und konnten hinsichtlich der möglichen Straftaten sensibilisiert werden.

Um auch diese Woche noch weitere Bürgerinnen und Bürger zu erreichen, finden Sie die Beamtinnen und Beamten mit ihrem Infomobil diese Woche von 09 Uhr bis 15 Uhr an folgenden Standorten:

13.07.2021: Neumünster, Famila, Haart

14.07.2021: Neumünster, A & B Center

15.07.2021: Rendsburg, Edeka Hauschildt

Finja Rohde

