POL-HA: Zeugen gesucht: Unbekannte brechen Garage auf und entwenden Fahrräder

HagenHagen (ots)

Am Samstag (14.11.2020) bemerkte ein Hagener gegen 09:30 Uhr den Aufbruch seiner Garage in einem Hinterhof in der Hochstraße. Den Tatzeitraum konnte der Mann zurückliegend bis Mittwoch (11.11.2020) gegen 16:00 Uhr eingrenzen. Unbekannte Täter brachen demnach zunächst die Garage auf und entwendeten anschließend unteranderem drei hochwertige Fahrräder daraus. Zudem beschädigten sie ein in der Garage abgestelltes Fahrzeug. Anschließend gelang es den Tätern unerkannt zu flüchten.

Die Kriminalpolizei übernimmt nun die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. (kh)

