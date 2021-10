Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Gütersloh (ots)

Versmold - (TP) - Am Montagnachmittag (25.10.2021) kam es in Versmold auf der Borgholzhauser Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein 39-jähriger Versmolder mit seinem Pkw VW, gegen 16:30 Uhr, die Borgholzhauser Straße in Fahrtrichtung Versmold. Ausgangs einer leichten Rechtskurve verlor der Fahrer, aus bisher nicht bekannten Gründen, die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er frontal mit dem Pkw Audi eines ebenfalls 39-jährigen Füchtdorfers. Infolge der Kollision gerieten beide Pkw ins Schleudern. Der Unfallverursacher blieb hierbei auf der Fahrbahn, wo er letztlich mit einem Pkw-Anhängergespann kollidierte, das von einem 38-jährigen Fahrzeugführer aus Versmold geführt wurde. Der zuerst touchierte Pkw kam von der Fahrbahn ab, stieß dort gegen einen Straßenbaum und kam hier zum Stillstand. Der 53-jährige Beifahrer des Unfallverursachers befand sich auf dem Beifahrersitz, wurde im Fahrzeug eingeklemmt und infolge des Unfalls lebensgefährlich verletzt. Der Fahrzeugführer selbst wurde schwer verletzt. Der Fahrzeugführer des dritten beteiligten Pkw Audi erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Seine, im Fahrzeug befindlichen, unter 5 Jahre alten Kinder wurden leicht verletzt. Die weitere Versorgung der Verletzen erfolgt in Krankenhäusern in Hamm, Warendorf und Osnabrück. Neben mehrerer Rettungswagenbesatzungen wurden durch die Feuerwehr zudem zwei Notarzteinsatzfahrzeuge, ein Rettungshubschrauber und der Löschzug Versmold eingesetzt. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Alle am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurde durch die Polizei sichergestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die Mobiltelefone des Unfallverursachers und seines Beifahrers sichergestellt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 100.000 Euro. Mögliche Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen bitte an die Polizei Gütersloh unter Telefonnummer 05241-869-0.

