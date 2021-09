Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Papiertonne brannte

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Sonntag brannte eine Papiertonne hinter einem Geschäft an der Kurfürstenstraße. Ein Anwohner alarmierte gegen 00.45 Uhr die Rettungskräfte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Feuer beschädigte die Hausfassade, eine weitere Mülltonne und eine Überdachung. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Vorfall machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

