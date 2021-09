Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Nachtrag: Schwerer Verkehrsunfall auf dem Mühlengrund in Höhe Freibad

Gescher (ots)

Am heutigen Mittag, gegen 11:45 Uhr befuhr 56-jähriger Radfahrer aus Gescher die Straße "Mühlengrund" aus Richtung Stadtlohner Straße kommend in Fahrtrichtung Ahauser Damm. In gleicher Fahrtrichtung befuhr ein 61-jähriger Kradfahrer aus Gescher den Mühlengrund und wollte an dem Radfahrer vorbeifahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Verkehrsteilnehmern und sie stürzten mit ihren Fahrzeugen. Dabei wurde der 56-jährige Radfahrer so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Der 61-jährige Kradfahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3500,- Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und für die Rettungsmaßnahmen war die Straße "Mühlengrund" für ca. eine Stunde voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Ahaus unter der Telefonnumer 02561-9260 in Verbindung zu setzen.

Leitstelle der Polizei Borken, Bernd Pohlschröder, Telefon 02861-900-4200

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell