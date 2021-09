Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Alkoholisierter Radfahrer stürzt

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 53-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Ahaus zugezogen. Der Radfahrer kam ins Straucheln und stürzte ohne Fremdeinwirkung auf den Radweg. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Mutmaßlich liegt die Ursache des Sturzes im körperlichen Zustand des Mannes. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 1,8 Promille schließen ließ. Ein Arzt entnahm dem Gestürzten eine Blutprobe, um den Blutalkoholwert exakt bestimmen zu können. Zugetragen hat sich das Geschehen auf der Wüllener Straße am Freitagmorgen gegen 09.00 Uhr. Nun folgt ein Strafverfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell