Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Lampen abmontiert und entwendet

Borken (ots)

Gestohlen haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Borken-Weseke zwei Außenlampen eines Wohnhauses. Die Täter montierten die Leuchten von der Wand ab. Zudem hinterließen sie Kratzer auf einem dort parkenden Wagen. Abgespielt hat sich das Geschehen an der Südlohner Straße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000.

