Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Wohnhaus

Gronau (ots)

Gewaltsam in ein Einfamilienhaus eingebrochen sind Unbekannte in Gronau. In das Innere gelangten sie durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster. Wie die Täter auf das eingezäunte Grundstück an der Straße Dreispitz gelangten, ist unklar, so auch die Beute. Zu dem Geschehen kam es zwischen Sonntag vergangener Woche, 12.00 Uhr, und Donnerstag, 14.30 Uhr. Die Polizei erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat Gronau: Tel. (02562) 9260.

