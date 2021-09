Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Scheiben von Firmenhalle eingeschlagen

Gronau (ots)

Mutmaßlich nicht zum ersten Mal war eine Firmenhalle in Gronau Ziel von Unbekannten. Die Räume wirkten durchwühlt und Brandrückstände an einem Fahrzeug waren zu sehen, als Polizeibeamte am Donnerstag alarmiert wurden. Zeugen meldeten zwei Jugendliche, die Fenster mit einem Hammer eingeschlagen hätten. Es seien eine weibliche und eine männliche Person im Alter zwischen 13 und 14 Jahren gewesen, die am Mittwoch zwischen 12.00 und 19.00 Uhr ihr Unwesen getrieben hätten. Es seien auch schon vorher immer wieder Geräusche aus dem zurzeit nicht genutzten Gebäude zu hören gewesen, schilderten die Melder. Die Polizei erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

