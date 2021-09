Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Hofladen bestohlen

Gronau (ots)

Eine Geldkassette mit Bargeld erbeutet haben zwei Unbekannte am Donnerstag in Gronau. Zeugen beobachteten gegen 13.45 Uhr die Männer, dass sie eine Holzhütte an der Straße An der Eßseite betraten und dann mit ihre Beute flüchteten. In dem Verkaufsraum werden Eier angeboten. Die Bezahlung erfolgt auf Vertrauensbasis. Beide Diebe hatten Fahrräder dabei, der eine ein silberfarbenes und der andere ein knallrotes Damenrad. Die Flucht ging über die Straße An der Eßseite Richtung Vereinsstraße/Riekenhofweg. Die Zeugen beschrieben die Flüchtigen wie folgt: Beide Täter waren circa 18 bis 20 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß mit schlanke Figur. Ein Mann trug einen dunklen Hoodie, eine dunkle Jacke sowie eine grau-braunmelierte Jogginghose. Der andere Unbekannte war mit einer schwarzen Lederjacke und einer blauen Jeans bekleidet. Er hatte insgesamt einen dunklen Teint mit einem Dreitagebart. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260.

