Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf, Wohnungseinbruch

Lippe (ots)

(rf) In den Abendstunden am Freitag, 02.07.2021 verschaffen sich unbekannte Täter über ein Fenster Zugang zu einem Haus in der Haustenbecker Straße. Die Räume werden durchsucht und aus der Wohnung wird eine Musikanlage entwendet. Ob weitere Dinge gestohlen wurden, wird derzeit geprüft. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, meldet diese bitte der Polizei Lippe unter der Telefonnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell