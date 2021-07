Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Diebe ziehen ohne Beute von dannen.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte versuchten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Brüderstraße einzubrechen. Die Täter hebelten an einer Terrassentür, aber es gelang ihnen nicht diese zu öffnen. Daher entfernten sie sich ohne Beute vom Tatort. Zeugen, die in dieser Nacht etwas gesehen haben, richten ihre Hinweise zum Einbruchsversuch bitte an das Kriminalkommissariat 2, Rufnummer 05231/6090.

