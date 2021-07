Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Diebe haben es auf Kupfer abgesehen.

Lippe (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen machten Diebe in der Langen Straße Beute. Sie entwendeten eine Kupferdachrinne und ein Kupferfallrohr im Wert von etwa 50 Euro an einer Kirche. Zeugen, die im Bereich der Kirche etwas Auffälliges beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 05222/98180 beim Kriminalkommissariat 5 in Bad Salzuflen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell