Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Unlingen - UPDATE: Polizei nimmt Flüchtigen fest

Nur kurz währte die Flucht eines 43-Jährigen am Dienstag in Unlingen.

Ulm (ots)

Die Polizei suchte ihn seit 12 Uhr, nachdem er bei einem Arztbesuch in Unlingen einen Betreuer überwältigt hatte und geflüchtet war. Im Zuge der Fahndung mit vielen Polizeistreifen, auch der Bereitschaftspolizei und anderer Polizeipräsidien, durchkämmte die Polizei die nähere Gegend. Als eine Streife mit Polizeihund kurz vor 16 Uhr den Friedhof in Unlingen betrat, ergriff dort der Mann die Flucht. Offenbar hatte er sich dort versteckt. Die Polizisten nahmen ihn widerstandslos fest. Er wird jetzt zurück in die psychiatrische Klinik gebracht.

Die Polizei dankt für die Unterstützung bei der Suche nach dem Flüchtigen.

