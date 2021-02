Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wohlgelegen: Unfall unter Alkoholeinfluss

Mannheim-Wohlgelegen (ots)

Am Mittwochabend verursachte ein 52-jähriger Autofahrer im Stadtteil Wohlgelegen einen Verkehrsunfall, während er unter Alkoholeinfluss stand. Der Mann war gegen 21 Uhr mit seinem Opel in der Gutenbergstraße unterwegs, als er auf unbekannten Gründen nach links von seiner Fahrspur abkam und dabei zwei am Fahrbahnrand abgestellte Autos, ein Opel sowie ein VW, streifte. Anschließend parkte er sein Fahrzeug am Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von fast 20.000 Euro.

Ein Passant, der den Unfall beobachtet hatte, verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten trafen diese den 52-jährigen Fahrer des Opel an. In seinem Atem bemerkten sie deutlichen Alkoholgeruch. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,30 Promille. Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann zudem gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Gegen den 52-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

