Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Kirchheide. Junger Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt.

Lippe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad kam es im Kreuzungsbereich Driftenweg/Wilhelm-Stölting-Weg am Mittwochabend. Ein 15-Jähriger aus Bad Salzuflen befuhr den Driftenweg gegen 19.30 Uhr mit seinem Motorrad aus Entrup kommend in Fahrtrichtung Vlothoer Straße. An der Kreuzung übersah er den vorfahrtberechtigten Renault einer 61-Jährigen aus Lemgo, die auf dem Wilhelm-Stölting-Weg in Fahrtrichtung Salzufler Straße unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten, der Motorradfahrer stürzte über die Motorhaube des Renaults und landete schwer verletzt auf dem Grünstreifen. Das Tragen eines Helmes verhinderte offensichtlich noch schwerere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den 15-Jährigen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.500 Euro, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zeugen des Unfalls mögen sich mit sachdienlichen Hinweisen bitte an das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen wenden, Rufnummer 05222/98180.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell