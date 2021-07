Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Waddenhausen. Beim Ausweichen gegen einen Baum geprallt.

Lippe (ots)

Ein Herforder und sein Sohn verunglückten am Mittwochabend auf der Schötmarschen Straße in Waddenhausen. Der 56-Jährige war gegen 19.45 Uhr in Begleitung seines 22-jährigen Sohnes mit seinem Renault Twingo auf der Straße in Fahrtrichtung Lage unterwegs, als er den Rückstau eines Kreuzungsbereiches zu spät bemerkte. Um einen Zusammenstoß mit dem PKW zu verhindern, der sich vor ihm befand, wich er nach rechts aus und prallte gegen einen Baum. Der 22-jährige Beifahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

