POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Polizei erwischt fast 1.500 Temposünder

Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen hat sich in der vergangenen Woche (19.04. bis 25.04.2021) an länderübergreifenden Schwerpunktkontrollen beteiligt: Der Fokus lag auf der Geschwindigkeitsüberwachung - an mehreren Stellen im gesamten Kreis Recklinghausen und der Stadt Bottrop haben Polizeibeamte Kontrollen durchgeführt. Über 950 Auto-, Motorrad- und LKW-Fahrer wurden innerhalb einer Woche angehalten, weil sie zu schnell unterwegs waren. Der Großteil davon hat direkt vor Ort ein Verwarnungsgeld gezahlt, 72 Fahrer bekamen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Rund 500 Fahrer erwarten in den nächsten Tagen noch Post, weil sie sich nicht an Geschwindigkeitsbegrenzungen gehalten haben. Sie wurden mit zu hohem Tempo gemessen, aber nicht direkt angehalten. Zu hohe Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptunfallursachen. Solche Schwerpunktkontrollen, wie die in der vergangenen Woche, haben das Ziel, Verkehrteilnehmer zu sensibilisieren und die Zahl der Unfälle zu senken.

