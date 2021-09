Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Autofahrer übersieht Radfahrer

Vreden (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 54 Jahre alter Rennradfahrer in Vreden bei einem Verkehrsunfall zugezogen. Der Ahauser war gegen 16.15 Uhr auf dem für beide Fahrtrichtungen freigegebenen Geh-/Radweg der Ottensteiner Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Doemern unterwegs, als ein Wagen eines 19-Jährigen seinen Weg kreuzte. Der Vredener wollte von einem Parkplatz auf die Ottensteiner Straße in Richtung Innenstadt abbiegen. Es kam zur Kollision in Folge dessen der Radfahrer stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird insgesamt auf circa 1.200 Euro geschätzt.

